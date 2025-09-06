女優玉田志織（23）が6日、東京・世田谷区の烏山区民会館で、第31回「交通安全宣言都市せたがや」区民のつどいに登壇した。世田谷警察署が秋の全国交通安全運動に伴い、区民に交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、事故防止を図るもの。玉田は「世田谷交通安全大使」として警察の制服姿で登場。「1人でも意識が変わって、事故が減ることを願って参加させていただきました」と話した。交通安全教室では「勉強になり