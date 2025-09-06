今、全国的に問題となっている病院の赤字経営。新潟県内では2024年度、県立病院が過去最大の46億円の赤字となるなど多くの病院が厳しい経営状況におかれています。なぜ赤字になるのか。私たちにどんな影響があるのか。大幅な経営改善で赤字脱却を目指す県内の病院を取材しました。 ■物価高・人口減少・受診控え……病院が直面する課題 1人でも多くの命を救うために…….ここは24時間患者を受け入れる総合病院です。しかし、命