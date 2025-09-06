菅田将暉が、ワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』を2026年1月24日、25日に東京ガーデンシアターにて開催する。 （関連：YOASOBI、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、菅田将暉、ビッケブランカ、羊文学……注目新譜6作をレビュー） 本公演は、昨年に自身最大規模のアリーナライブを成功させ、アーティストとして次なるステージへと進んだ菅田の音楽を体感できる2デイズ公演となる。