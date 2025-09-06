（台北中央社）野球のU18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）は5日、沖縄県で開幕し、オープニングラウンドB組の台湾が中国に7−0で快勝し白星発進となった。台湾は四回に2点を先制すると、五回（2点）と六回（3点）にも得点を重ねリードを広げた。打線では6番を打つ張育豪、7番・許書誠、9番・李楷棋の3人がそれぞれ2安打1打点をマークした。投げては鍾亦恩、頼謙凡、蘇嵐鴻の3投手が無失点リレーで完封勝利を果たした。七回の1イ