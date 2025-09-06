2025年8月、完全ワイヤレスイヤホン（TWS）のメーカー別販売数量シェアで、Ankerが首位になった。同社が首位を獲得するのは25年6月以来2度目。TWS市場は16年12月の初代AirPods登場から8年以上アップルが首位を獲得し続けていたが、ついに状況が変わった。家電量販店・ネットショップの実売データを集計する「BCNランキング」から、TWS市場におけるAnkerの動向を振り返る。Ankerがメーカーシェアで初めて10％を超えたのは24年1