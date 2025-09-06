日本人FWが大事な一戦で輝きを放った。リーグ６連覇中のチェルシー女子は現地９月５日、イングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）の開幕節で、長谷川唯らが所属するマンチェスター・シティと対戦し、２−１で勝利。この試合で日本女子代表FW浜野まいかが鮮烈な決勝ゴールを挙げた。先制して迎えた64分、テンポの良いつなぎで前進すると、最後は右サイドからの味方の折り返しに走り込んだ浜野が、右足で丁寧に合わせ