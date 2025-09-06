¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 9·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ï¡¢¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×ÆÃÊÌÊÔ¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¤¿²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¾ëÅçÌÐ¤È¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤¬µðÂç¥«¥¸¥­¤ÎÊá³Í¤ËÄ©Àï¡£¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¸å¤Î²£»³¤ËÄ¶µðÂç¥«¥¸¥­¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¡£ ¢£¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×ÆÃÊÌÊÔ¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¡ÖDASH»Ë¾å¤¤¤Á¤Ð¤ó¸·¤·¤¯¡¢¤À