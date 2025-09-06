ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズに出場予定。相手先発は、メジャー6年目のトレバー・ロジャース投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は3打数1安打2打点 相手先発は、27歳の左腕ロジャース。2020年にマーリンズでメジャーデビューを飾ると、昨季7月末に