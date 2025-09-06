6日未明、江田島市の港で高齢の男がタクシーの運転手を殴って運賃を支払わず逃走しましたが、警察に身柄を確保されました。強盗事件が起きたのは江田島市沖美町三吉の三高港旅客ターミナルです。警察によると6日午前0時40分頃、広島市内からタクシーに乗った男が旅客ターミナルに到着した際、タクシー運転手の顔を殴り「殺すぞ」と脅迫。運賃2万8730円を支払わずに逃走しました。逃げた男は年齢が90