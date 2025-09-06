熊本県の川辺川に建設が計画されている流水型ダムについて住民の意見を聞く公聴会が5日と6日、人吉市で開かれました。5日は14人が意見を述べましたが、多くがダム建設に反対する意見でした。公聴会は土地収用法に基づき国交大臣が可否を判断するために情報収集する場として設けられました。52人から申し出がありましたが、6日までの2日間での公述人は28人に制限されました。 今後、第三者機関からの意見聴取を経て国交大臣が事