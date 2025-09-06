9月4日、俳優の中島歩が、『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演。NHK連続テレビ小説『あんぱん』で、ヒロインの最初の夫・若松次郎役を好演していた中島だが、突然の“イメチェン”が話題を呼んでいる。『あんぱん』の劇中ではすでに病死してしまったが、現在放送中のドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では、主人公・愛実の交際相手である川原洋二を演じている。愛実と婚約しているにもかかわらず、別の女性とも