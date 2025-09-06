◇南半球4カ国対抗戦ザ・ラグビーチャンピオンシップ第3節ニュージーランド 24―17 南アフリカ（2025年9月6日ニュージーランド・オークランド）世界ランキング1位のニュージーランド（NZ）が同2位の南アフリカを地元で24―17（前半14―3）と破り、今大会2勝1敗（勝ち点10）として1位の座をキープした。NZは23年W杯決勝を含む南ア戦の連敗を4でストップし、通算対戦成績は63勝42敗4分け。オークランドのイーデンパークでは1