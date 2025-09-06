5日午後、茨城県日立市で車2台が横転するなどの被害があった突風について、現地調査をおこなった水戸地方気象台は竜巻であったと発表しました。当時、活発な積乱雲が通過中だったことや移動する渦の目撃証言などがあったということです。突風の強さは風速およそ50メートルと推定され、竜巻の強さを6段階で示す指標「日本版改良藤田スケール」では下から2番目の「JEF1」に該当するということです。