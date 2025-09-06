「乃木坂46」の公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」が5日、東京・北千住の1010シアターで舞台「夏霞〜NATSUGASUMI2025〜」の公開稽古を行った。とある高校を舞台に、事故でこの世を去った合唱部員の“すずき”が幽霊となって友人たちの前に現れたことをきっかけに、登場人物たちがそれぞれの悩みや葛藤に向き合いながら、小さな希望を見出していく物語。昨年に続き2回目の上演となる今年は新たなルートを追加した2つ