◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(6日、バンテリンドーム)巨人の坂本勇人選手が1点ビハインドの9回2死満塁で同点打を放ちました。巨人が1点を追う9回、マウンドには今季無敗の中日の守護神・松山晋也投手があがりました。巨人は2アウトを取られますが、岡本和真選手、岸田行倫選手、 中山礼都選手が3連打で満塁とします。ここで代打・坂本勇人選手が松山投手の155キロのストレートをセンターへはじき返して同点に。さらに続く吉川尚