◇パ・リーグオリックス3―1日本ハム（2025年9月6日京セラD）対日本ハム戦では7カードぶりのカード勝ち越しを決めたオリックス・岸田監督は「きょうもしんどい試合になりましたけど、選手たちが必死になってやってくれた」と、前日1時間15分遅れでプレーボールし、3時間半のナイター試合を戦った翌日のデーゲームに勝利した選手らを称えた。3回2死で迎えた第一打席で中堅右へ二塁打を放つも、二塁へスライディングした際