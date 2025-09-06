◇パ・リーグ日本ハム１―３オリックス（2025年9月6日京セラD）日本ハムは2連敗を喫し、首位ソフトバンクとのゲーム差は「4」に広がった。1―1の6回には無死一、二塁とチャンスをつくったが、二塁走者・清宮幸の飛び出し併殺などで得点できなかった。以下。新庄剛志監督（53）との一問一答。――なかなか点が取れなかった。「あんな走塁ミスしてたら勝てるものも勝てない。あんな簡単な。でも、その選手を使ってる