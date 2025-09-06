熊本県合志市にある国立ハンセン病療養所菊池恵楓園の入所者自治会長を務め、ことし5月に亡くなった志村康さんをしのぶ会が開かれました。8月23日に開かれた会には恵楓園の入所者や親交のあった人たちが全国から参列しました。佐賀県で生まれた志村さんは、15歳で菊池恵楓園に入所。 ハンセン病強制隔離政策が生んだ国の差別や偏見の責任を追及し、差別撤廃への理解を求めようと先頭に立って活動してきました。■国賠訴訟 全国