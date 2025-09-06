元経産官僚で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が6日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。石破茂首相の今後の見通しについて言及した。番組では、石破氏おろしの動きが急加速し、9月8日に、自民党の総裁選の前倒し要求が取りまとめられること、衆参国会議員295人と都道府県の代表者47人の過半数となる172人の要求で実施が決定することなどを取り上げた。岸氏は「1週間ぐらい前までは、世論