お笑いコンビ「さや香」（新山、石井）が６日、ＭＢＳテレビ「せやねん！」に出演。ＭＣのトミーズ雅と?暴露合戦?を繰り広げた。番組冒頭、大阪時代に同番組のレギュラーだったさや香を、雅は「東京に行って収入が３倍になった、さや香でーす！」と紹介。新山が「３倍じゃないです！」と否定すると、雅は「家賃が高いんですよ。ビックリした、聞いて。なんぼやったかな？８００万ぐらい？」とさらに話題をかぶせた。新山