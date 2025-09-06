県内の子どもたちが描いた個性あふれる作品の審査会が6日、長野市で開かれました。今年で44回となる「TSB児童画展」には、県内の3歳から中学3年生までが描いた作品2180点が集まりました。夏休みの思い出や動物などを描いた明るい作品が目立ち、6日に開かれた審査会では県知事賞を含む30点が入賞作品として選ばれました。表彰式は10月11日に行われ、その後、入賞と入選作品合わせて174点の展覧会が長野市と松本市、岡谷市で、順次開