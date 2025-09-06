◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）巨人が９回に中日の守護神・松山晋也投手をとらえ、逆転に成功した。１死から泉口友汰内野手が死球で出塁したが、代走の増田大輝内野手が二塁盗塁失敗。走者がなくなってから岡本和真内野手が左前打、岸田行倫捕手が中前打、中山礼都内野手が右前打と３連打で２死満塁とし、代打・坂本勇人内野手が登場。ここで、坂本が中前タイムリーを放ち、土壇場で同点に追い