◆関西学生野球秋季リーグ戦▽第１節１回戦立命大４―２関大＝延長１０回＝（６日・わかさスタジアム京都）春季リーグ戦２位の立命大が先勝した。ソフトバンク・若田部健一投手コーチの次男・達生投手（３年）はブルペンで投球練習したものの、リーグ戦初登板は持ち越しとなった。父は１９９１年のドラフト１位でダイエーに入団し、通算７１勝（７５敗）を挙げた。最速１４８キロ右腕は「任されたイニングを抑えて、仕事を