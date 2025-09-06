ジョギングをしながらごみ拾いをするユニークなスポーツイベントが6日、長野市で開かれました。長野市内を楽しそうにジョギングする集団。道端のごみを見つけると…。「ナイス～!」実はこれ、ジョギングをしながらごみ拾いをするスウェーデン発祥のスポーツ「プロギング」です。「子どもたちにスポーツの楽しさを知ってほしい」とスポーツショップなどを全国展開するアルペンが企画しま