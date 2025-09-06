俳優の福本莉子、7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演した。連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ』（10月31日 後11：00）のスペシャルステージに参加した。【ソロカット】かっこよすぎる！ジャケット姿でランウェイする高橋恭平2人は、ドラマ『ストロボ・エッジ』でダブル主演を務める。原