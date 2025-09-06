前日5日に終了した大学ゴルフの国際大会「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグByNIGITA」のチャリティー金50万円が、会場のグランフィールズカントリークラブ（静岡県三島市）通じて6日、三島市に寄付された。同大会のアマアマ戦が行われ、杉山孝理事長より豊岡武士市長に手渡された。同大会は学生ゴルフの国際化と親善を目的に、全日本大学ゴルフスーパーリーグ（UGSL）の主催で開催され米国、アイルランド