神奈川県藤沢市の江の島で親子が溺れ、母親が死亡しました。【映像】白波打ち寄せる岩場（現場周辺の様子）6日午前11時半ごろ、藤沢市の江の島で「海で人が溺れている。『助けて』という声が聞こえた」と目撃者から110番通報がありました。警察や消防などによりますと、駆け付けた救助隊らによって40代の母親と男の子が助け出されて病院に搬送されましたが母親の死亡が確認され、男の子は意識不明の重体です。2人が発見さ