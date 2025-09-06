◇セ・リーグDeNA・藤浪―ヤクルト・小川（横浜）中日・松葉―巨人・横川（バンテリンドームナゴヤ）阪神・才木―広島・アドゥワ（甲子園）◇パ・リーグ西武・篠原―ロッテ・小島（ベルーナドーム）オリックス・山下―日本ハム・福島（京セラドーム大阪）ソフトバンク・松本晴―楽天・藤井（みずほペイペイドーム）