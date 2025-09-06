俳優の小澤征悦がＭＣとして６日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）に出演。街中にも出没するようになったクマの被害について言及する一幕があった。この日の番組では、クマの人身被害が６９人（うち５人死亡）と過去最多に迫る勢いのクマの被害、特に街中での出没情報が相次いでいることを特集。ゲストとして出演のクマの生態に詳しい石川県立特任教授の大井徹氏にクマに