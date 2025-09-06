妊娠から子育てまでをサポートする施設「ネウボラセンター」が、福山駅前のデパートにオープンしました。「ネウボラセンター」は天満屋福山店の8階に整備されました。妊娠から出産子育てまでを支援します。保育士など約30人の職員を配置し、窓口では保育所への入所申請や不登校に悩む若者の相談などを受け付けます。また、8歳までの子どもたちが体を動かして楽しめる遊び場も設けました。■福山市