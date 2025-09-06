◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ−１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本―韓国（６日・沖縄セルラー那覇）韓国戦のスタメンが発表された。高校日本代表は今夏の甲子園で沖縄尚学の全国制覇の原動力になった２年生左腕・末吉良丞（りょうすけ）が先発する。韓国は最速１５７キロを誇る１８８センチの長身右腕、パク・ジュンヒョン（北一）がマウンドに立つ。日本のオーダーは下記の通り。【高