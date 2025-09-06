札幌の大通公園では市民が参加して公園のベンチを塗りなおす「ペンキ塗り」が行われました。（２０２５年９月６日）この催しは、公園に親しみを持って使ってほしいと大通公園管理事務所が開きました。会場には、事前に申し込みをした家族連れなどの市民が集まり、ペンキ職人の指導を受けながら、参加者はベンチに再び鮮やかな彩りを加えていました。塗りなおしたベンチはあさって（９月８日）から使用できる予定です。