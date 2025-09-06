西九州新幹線「かもめ」の開業3周年を記念して車体を洗うイベントが、大村市で開かれました。 大村車両基地で行われたイベントには、4700を超える応募の中から選ばれた親子連れや鉄道ファンらおよそ200人が参加しました。 モップなどを使って、かもめをきれいにしました。 (福岡から) 「お掃除上手にできた。かもめの色が好き」 「3年間頑張ったねと洗ってあげられるのがとてもうれしい」 23日に開業3周年を迎える西九州新幹