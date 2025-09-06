◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル、良）夏の北海道シリーズのラスト週の２歳重賞に１２頭が出走し、１番人気のショウナンガルフ（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）が外から力強く伸びて差し切り、デビュー２連勝で重賞初制覇となった。池添謙一騎手は史上１２人目のＪＲＡ重賞１００勝を達成。２０２０年ソダシなどで勝っている須貝調教師は、昨年のマジックサンズに続く連覇で