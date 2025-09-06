使えるのに捨てられる端材をいかして、モノづくりの魅力に触れるイベントが６日、広島市で始まりました。捨てられるはずのゴムでできたパスケースや、使い終えたバレーボールから作られたポーチ。6日から広島市西区のアルパークで始まったのは「アップサイクル」のイベントです。「アップサイクル」とは廃棄予定の素材を新しい製品につくり直し再利用する取り組みです。体験ブースでは、参加