田辺裕信騎手（４１）＝美浦・フリー＝は負傷のため、７日に中山で騎乗予定だった全７鞍が乗り替わりとなった。１１Ｒ紫苑Ｓ・Ｇ２のエストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）は、菅原明良騎手（２４）＝美浦・高木登厩舎＝が騎乗する。田辺騎手は６日の中山６Ｒの下見所周回時に落馬。左足の負傷と診断され、６Ｒ以降の全３鞍が乗り替わりとなった。１０日の騎手変更は以下の通り。※斤量の変更は