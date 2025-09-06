、来年のＷ杯北中米大会のアフリカ予選が５日に行われ、前回カタール大会で４位のモロッコが３大会連続７度目の本大会出場をアフリカ勢一番乗りで決めた。モロッコはホームでニジェールと対戦し、５―０で快勝。前半２９、３８分にサイバリが決めて２点をリードすると、後半にも３点を加えた。６戦全勝とし、２試合を残してＥ組１位を確定させた。ニジェールは前半２６分に退場者を出していた。英公共放送ＢＢＣは「モロッコ