◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯第2日（2025年9月6日関空アイスアリーナ）ペアのSPが行われ、昨季世界一の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が自己ベストに迫る79・94点をマークして首位発進した。今季の国際大会初戦。昨季と同じ曲ながら「イメージチェンジ」（三浦）という赤の衣装で氷上を舞った。サイドバイサイドの3回転トーループや高さのあるリフトなど