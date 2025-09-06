ＪＬＰＧＡツアー通算２３勝を誇る李知姫（アイザック）が、通算１３アンダーで大接戦の激闘を制し、レジェンズ選手権初出場で悲願の初優勝をたぐり寄せた。久しぶりの大会だったが「コンディションに恵まれた」という李は「優勝したことにびっくり」と、自身でも驚きを隠せない様子で喜びをかみしめた。ＪＬＰＧＡツアー、ステップ・アップ・ツアー、レジェンズツアーでの優勝で、全３カテゴリーの制覇となった。大会を特別協