◇バレーボール世界選手権日本−トルコ（2025年9月6日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権の準決勝が6日、タイ・バンコクで行われ、世界ランク5位の日本は同4位のトルコと対戦。第1セットを25−16で先取した。石川、佐藤、和田、島村、宮部、関、小島（リベロ）がスタメン出場。第1セットは佐藤の連続ポイントなどで中盤にリードを奪い、25−16で先取した。トルコとの対戦成績は13勝11敗。7月に対戦したネー