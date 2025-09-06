◇パ・リーグ日本ハム１―３オリックス（2025年9月6日京セラD）日本ハムは首位争いの元気なく2連敗。ソフトバンクのマジックを「16」に減らし、ゲーム差は「4」に広がった。新庄剛志監督（53）は、4安打1失点だった先発の加藤貴を5回で思い切って代えた。「広岡君に打たれてたから。まず先頭出したくなかったから、交代ということで」と、次打者との相性を考えて先手を打った。ところが、3番手でマウンドに送った金