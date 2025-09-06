公園で踊りを楽しむ高齢者＝2024年11月、中国吉林省延吉市（共同）中国で、お年寄りによる消費が活発だ。スマートフォンの普及効果もあり、海外旅行やオンラインでの消費を楽しむ高齢者が増加。高齢者向けの市場は「銀髪経済（シルバー経済）」と呼ばれ、規模は2030年に20兆元（約410兆円）を超えるとの試算もある。不況下の“救世主”として企業も熱視線を送る。「旅行予約はスマホが便利。退職後は北欧や日本にも行った」。