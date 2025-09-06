自民党の森山裕幹事長は6日、鹿児島市で記者会見し、石破茂首相（総裁）が秋の経済対策策定を表明したことに関し「政治が停滞してはいけないので、やるべきことはしっかりやるとの首相の強い気持ちかなと思う。党政調を窓口に進めていく」と述べた。自民内からは、総裁選前倒しの是非が決まる8日を前にした首相の表明に疑問の声が上がっている。森山氏は、参院選大敗の責任を取って首相に幹事長職の辞意を伝えたことを巡り「人