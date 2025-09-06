高校サッカー選手権熊本県大会の組み合わせ抽選会と開会式が熊本市で開かれました。 今年の県大会には、3校合同の1チームを含む54チームが出場。今月27日から1回戦が始まります。 決勝は11月15日に熊本市水前寺競技場でおこなわれKKTで生中継します。開会式で選手宣誓をした矢部高校の荒木優輝主将は全力プレーを誓いました。■矢部高・荒木優輝主将「今年の選手権では1点を決めてチームの目