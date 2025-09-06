女優伊藤梨沙子（29）が代表を務めるベビーシッターサービス会社「Fluffy Ket」（フラッフィーケット）が6日、都内で人気子ども服ブランドを取り扱うメーカー「ナルミヤ・インターナショナル」と連携した1〜2歳の子どもを持つ親子向けのワークショップを開催した。約40組の親子を相手に、音楽と動きで感性を育むリトミックや、自発性と集中力が育つ折り紙などのモンテッソーリ遊びの体験、お茶会などを行って交流した。ナルミヤ・