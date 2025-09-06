自民党福岡県連は6日、執行部会を開き、臨時総裁選の対応について協議しましたが、結論を先送りしました。自民党内では石破総理の退陣と総裁選の前倒しを求める声が上がっていて、福岡県連は6日、執行部会を開き対応を協議しました。県内80の地域支部や職域支部で行ったアンケート結果などからは、「総裁選を要求する」声が多かったものの、結論には至りませんでした。■自民党福岡県連・松本国𥶡会長「（総裁選の）