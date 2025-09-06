長崎駅と佐賀県の武雄温泉駅を結ぶ西九州新幹線の各駅で6日、開業3周年を盛り上げるイベントが開かれました。佐賀県武雄市の武雄温泉駅のホームでは6日、同じ柄のTシャツを着た人たちが続々と新幹線に乗り込みました。このTシャツは、6日限定で西九州新幹線が乗り放題となる『Tシャツきっぷ』で、9月23日の開業3周年を記念したイベントの一環としてJR九州が販売したものです。また、新幹線の各駅ではグルメなどの店が並んだ