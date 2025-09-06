英国の経済成長に貢献した質素な鉄の箱ロンドンで見かける、典型的な商用バンは？恐らく、そのフロントには楕円形のブルー・ロゴがあしらわれている。企業の業績だけでなく、国家の経済成長にも貢献してきたといえるのが、質素な鉄の箱、フォード・トランジットだ。【画像】最先端を突っ走ったバンフォード・トランジット最新世代とトルネオも全105枚トランジット Mk1（初代）の発売は1965年。他社のモデルとは一線を画す