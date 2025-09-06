「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode18~青春と自転車~(1/8)【漫画】本編をイッキ読み→何歳になっても青春を忘れない2人とは？働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかり。そんな青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕