阪神競馬場では6日、8月29日に膵臓（すいぞう）がんのため亡くなった「メイショウ」馬主・松本好雄さん（享年87）を悼み、一般社団法人阪神馬主協会と阪神競馬場との共催により、西2階コンコースに献花台と記帳台が設置され、開門から多くのファンが列を作った。兵庫県在住の60代女性は「メイショウさんの愛馬は応援したくなる馬ばかりでした。メイショウドトウが阪神でテイエムオペラオーに勝った宝塚記念（2001年）が思い出